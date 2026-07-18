Пришельцы выйдут на связь в 2028 году: мужчина "из будущего" шокировал прогнозами на детекторе лжи»

«Путешественник во времени» прогнозирует контакт с пришельцами уже через два года / © Pixabay

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Муж по имени Адам Архон заявил, что прибыл в 2023 год из будущего , чтобы предупредить человечество о событиях ближайших десятилетий. Свои жуткие прогнозы он озвучил во время проверки на полиграфе, который фиксирует сердцебиение для обнаружения малейшей лжи.

Об этих удивительных заявлениях, которые уже привели к бурным обсуждениям в Сети, пишет Daily Star.

Тотальное чипирование и пришельцы не из космоса

По словам Архона, уже к 2045 году всем людям обязательно будут имплантировать микрочипы, подобно современному чипированию животных. Мужчина утверждает, что сам имеет в руке такое устройство под названием The One, через которое его тело сначала отекало и отторгало чужеродный предмет. Эта идея не кажется абсолютно фантастической, учитывая реальные планы миллиардера Илона Маска по массовому хирургическому вживлению мозговых чипов Neuralink для борьбы с ожирением и депрессией.

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«Путешественник» также рассказал, что благодаря технологическому прогрессу люди смогут сливаться с работами и голограммами. Кроме того, он уверяет, что другие путешественники уже используют так называемые «современные НЛО» для перемещения в прошлое и будущее.

Полиграф подтвердил правдивость его слов и при рассказах о пришельцах, которые якобы официально выйдут на контакт с человечеством в августе 2028 года. Адам отметил, что об их существовании было известно и раньше, однако пришельцы происходят не из космоса. Детализировать их подлинное происхождение он отказался, поскольку боялся создать временный парадокс.

Мир без наличности во власти искусственного интеллекта

Современная концепция отдельных государств, по версии «гостья из будущего», скоро исчезнет навсегда. Все страны объединятся в одну глобальную сверхдержаву, разделенную на семь регионов, которые будут иметь абсолютно идентичные законы и единую денежную систему.

Руководить всем миром будет искусственный интеллект, а за нравственностью его решений будут присматривать только десять специально избранных людей. Привычная наличность полностью исчезнет из обращения, ведь все финансовые транзакции граждане будут осуществлять исключительно с помощью вживленного в руку микрочипа, по принципу бесконтактной оплаты картой.

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Туризм в прошлое и парки динозавров

Любителям дикой природы будущее подготовило особый сюрприз в стиле голливудского фильма "Парк Юрского периода". Адам уверяет, что люди смогут воочию увидеть живых доисторических хищников, которых будут содержать в специальных вольерах.

«В будущем у нас есть зоопарки с динозаврами, где можно увидеть тираннозавров, трицератопсов и велоцирапторов», — заявил мужчина во время теста на детекторе лжи.

По его словам, туристы также смогут путешествовать в прошлое, чтобы посетить выдающиеся мировые события, и использовать для этого аппараты, похожие на НЛО.

Несмотря на то, что полиграф не зафиксировал ни лжи, большинство зрителей видео отнеслись к этим прогнозам крайне скептически. Комментаторы справедливо заметили, что детектор лжи бессилен, если человек искренне верит в собственные выдумки, а все ответы мужчины сводились к простому слову «да» без предоставления никаких реальных доказательств.

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Напомним, ученые нашли идеальную планету, где могли бы жить инопланетяне . Это загадочная «суперземля» с атмосферой и идеальными условиями, которая может навсегда изменить наше понимание Вселенной.

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