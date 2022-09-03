Пришла к соседям на барбекю: в Великобритании оса в бокале едва не убила женщину

73-летняя Дженни Бутман из Великобритании едва не погибла, когда оса, залетевшая в бокал с вином, ужалила ее в язык.

Женщине вовремя оказали помощь и это ее спасло.

Об этом пишет издание Metro.

Соседи пригласили женщину и ее мужа на барбекю в сад своего дома. Женщина пила вино и внезапно почувствовала боль в полости рта.

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"Я выплюнула вино и почувствовала жгучую боль на языке, она сильно распухла. Мне было тяжело дышать, потому что мои дыхательные пути были перекрыты, меня тошнило, и я не могла дышать", — вспоминает Бутман.

Через 25 минут на помощь британке прибыли парамедики. Они сделали пострадавшей три укола адреналина, а затем срочно доставили ее в больницу.

"Я думаю, тогда мы не осознавали, насколько все серьезно. Я попросила бы увести меня домой и положила кубик льда на язык. Врачи сказали, что мне очень повезло", – призналась Бутман.

После лечения женщину отпустили домой.

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