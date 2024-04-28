Пришли за конфетами на кладбище: в России подростки разгромили могилы погибших в Украине окупантов

Школьники рассказали, что пришли на кладбище, где похоронен погибший во время войны отчим одного из них, за конфетами.

В российском Кузбассе (Сибирь) трое подростков разгромили надгробные портреты погибших в Украине окупантов. Из-за этого на школьников возбудили уголовное дело.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на ГУ МВД в Кемеровской области.

Отмечается, что поврежденные могилы участников СВО обнаружили в поселке Промышленная. В общей сложности было повреждено 18 могил.

"Полицейские установили и опросили местную жительницу, которая видела и смогла описать школьников, замеченных ею в районе кладбища. Кроме того, сотрудники полиции изучили распространенную в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на которой оказались зафиксированы трое детей", - говорится в заявлении правоохранительных органов РФ.

Российские паблики пишут, что школьники рассказали, что пришли на кладбище, где похоронен погибший во время войны отчим одного из них. Они хотели собрать конфеты, но решили еще разбить камнями надгробные портреты.

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