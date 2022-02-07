"Пришло время": премьер Австралии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

Мориссон подчеркнул, что Австралия поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал сограждан срочно покинуть Украину.

Об этом идет речь на сайте политика.

Премьер обратился к австралийцам, отметив — "теперь самое время для отъезда".

"Со всеми австралийцами в Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень четким посылом – сейчас пора ехать. И мы усиливаем это послание. Подавляющее большинство австралийцев в Украине проживают там постоянно. Многие имеют двойное гражданство. Их семьи находятся там или в соседних странах, особенно в Польше", — рассказал Мориссон.

Премьер сказал, что австралийские власти по-прежнему очень озабочены ухудшением ситуации в Украине. Он отметил военное наращивание вблизи границы Украины и призвал Россию "продолжать сотрудничество с другими странами, стремящимися решить этот вопрос". Мориссон подчеркнул, что Австралия поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Напомним, что Канада перемещает своих военных в Украину к западу от Днепра из-за угрозы вторжения РФ.

Ранее в США объяснили отъезд семей американских дипломатов из Украины.

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