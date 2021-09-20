"Пришло время сделать то, о чем я мечтал": Пермский стрелок перед нападением рассказал, как готовился к массовому убийству в университете

"Пришло время сделать то, о чем я мечтал": Пермский стрелок перед нападением рассказал, как готовился к массовому убийству в университете

К преступлению он готовился несколько лет и ждал совершеннолетия.

К стрельбе в российском Пермском государственном университете стрелок готовился несколько лет. Деньги на оружие он собирал еще со школы.

Об этом со ссылкой на пост, который был опубликован до нападения предполагаемым стрелком, пишет телеграмм-канал Mash.

Также читайте Стрельба в университете Перми: в СК России подтвердили гибель восьми человек

"Думал об этом давно. Шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия. Для меня не имело значения, как я это сделаю: буду использовать оружие, машину или бомбу с ножом", — написал студент на странице в соцсети.

Он также добавил, что стрелять решил только потому, что "всю жизнь неплохо это делал".

"К марту 2021 года я собрал достаточную сумму для покупки оружия. После исполнения 18 лет начал процедуру получения лицензии", — отметил стрелок.

Напомним, сначала стрелок планировал напасть на школу. Злоумышленник заявил, что произошедшее не является терактом и он не состоит ни в каких экстремистских организациях.

Новости Украины: в Днепре произошла стрельба из-за девушки, которая зашла в магазин без маски

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку