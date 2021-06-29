Пришлось делать ремонт: в США дикие еноты вторглись в спальню девушки и устроили там беспорядок

Пришлось делать ремонт: в США дикие еноты вторглись в спальню девушки и устроили там беспорядок

Ремонт в комнате после них обошелся в 4 тысячи долларов.

Дикие еноты ворвались в спальню жительницы американского штата Флорида и устроили в комнате полный розгардияж.

Также читайте В США еноты ворвались на свадьбу и украсили праздничные фото молодоженов

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Об этом девушка рассказала в соцсетях. Написала, что была несколько дней в Нью-Йорке. А когда вернулась, застала в спальне енотиху и четырех ее малышей. Скорее всего, они жили на крыше и провалились в дыру, образовавшуюся в потолке. Зоозащитники приехали и забрали животных только через сутки. Ремонт после них обошелся в четыре тысячи долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что видео, на котором "заклинатель енотов" Джеймс Блэквуд подкармливает енотов, которые живут в окрестных местных лесах, стало вирусным и набрало уже почти 20 млн просмотров. Мужчина каждую ночь кормит животных различными блюдами и снимает это, чтобы потом выложить видео на свой ютуб-канал, который так и называется Raccoon Whisperer (заклинатель енотов).

Новости мира: дикие еноты вторглись в спальню жительницы американского штата Флорида

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку