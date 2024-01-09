Приснилось золото: мужчина упал в 40-метровую яму, которую выкопал у себя на кухне (фото)

Он рыл ее около года.

В Бразилии мужчина погиб после падения в яму глубиной 40 метров, которую он вырыл у себя на кухне.

Об этом пишет ladbible.com.

Жоао Пимента да Силва потерял равновесие, когда удалял воду и грязь из шахты.

По словам его соседей, 71-летний мужчина стал одержим идеей, что под его имуществом было закопано золото, и потратил больше года, пытаясь раскопать зарытое сокровище.

Сообщается, что пенсионер привлек людей, которые ему помогли в раскопках, заплатив им за то, чтобы они помогли проложить туннель через кухню в его доме в бразильском штате Минас-Жерайс.

Мужчина упал в 40-метровую яму у себя на кухне / Фото: Fire Department

Один из жителей Арнальдо да Силва рассказал местным СМИ: "Жоао потратил больше года на рытье ямы и нанял много людей для проведения раскопок. Он начал с того, что платил 70 бразильских реалов (14 долларов) в день, когда яма была еще неглубокой, но чем глубже он погружался, тем больше росли расходы. В результате он заплатил около 500 бразильских реалов (102 доллара) каждому, кто входил в яму и помогал выгребать землю. Он наткнулся на появившийся большой камень, который было трудно удалить, и ходили слухи, что он говорил о попытке получить динамит".

Силва утверждал, что Жоао сказал, что во сне его посетил "дух", сообщивший ему, что под камнем, расположенным под полом его кухни, спрятано множество сокровищ.

Жоао Пимента да Силва / Фото: Record TV

Силва сказал, что пытался предупредить своего соседа об опасности своего проекта, но тот проигнорировал его опасения.

Жоао, к сожалению, упал в 40-метровую яму, соответствующую высоте 12-этажного дома, 5 января.

Мужчина упал в 40-метровую яму у себя на кухне / Фото: Fire Department

Пожарные, которых известили о происшествии около 13:30, срочно прибыли на место, но спасти его не смогли.

Местные СМИ сообщили, что мужчина, вероятно, поскользнулся на деревянной платформе у вершины шахты, пытаясь выбраться из нее после того, как вытащил воду и грязь и упал насмерть. Сообщается, что Жоао работал вместе со своим другом Антонио Уилсоном Костой, свидетелем трагедии, но не смог помочь ему.

Службы экстренной помощи извлекли его тело из шахты диаметром около 90 см и обнаружили, что у него были травмы головы, переломы ног и другие переломы костей.

Жуткие фотографии дыры, сделанные пожарными, были опубликованы бразильской прессой. В заявлении пожарной охраны говорится: "После сна пожилой мужчина начал рыть яму диаметром около 90 сантиметров и глубиной не менее 40 метров. Не было никакой информации о том, сколько времени занял весь процесс или как были организованы сложные раскопки".

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Луис Филиппе де Миранда, второй сержант пожарной бригады Минас-Жерайс, рассказал газете Estado, что у Жоао, вероятно, был опыт раскопок и, вероятно, пользовался профессиональной помощью, несмотря на то, что его оборудование было "архаичным" и "самодельным".

Он сказал: "Этот тоннель выглядит как нечто инопланетное, с тем совершенством, с которым он его выкопал: очень маленький диаметр, очень идеальный цилиндр, глубиной 40 метров. Мы нашли компрессоры, специальные отбойные молотки, которые используются для копания тоннеля. Спуститься вниз - это наука. Очень сложная, но он имел опыт. Мы не знаем, что он сделал по этому поводу. На изображениях видно, что это очень архаично, самодельно, надумано. Никакой фиксированной опорной конструкции нет. Его стойки для подъема вверх не имеют шурупов в земли. Он спускался на детских качелях, без ремня и безопасности".

Напомним, мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался. Стало известно, почему он так и не разбогател.

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