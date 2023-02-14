Присоединятся ли страны ОДКБ к войне против Украины, как заявляет Лукашенко: военный эксперт объяснил

Всем совершенно понятно, что эта война проигрышная для РФ.

ОДКБ (Ташкентский договор) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все страны должны присоединиться к войне России против Украины. Однако пойдут ли все страны-сателлиты на этот шаг.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Сергей Кузан, военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Всем абсолютно понятно, что эта война проигрышна для РФ. Это будет последняя ее большая война перед упадком. Но Лукашенко воплощает замысел россиян по расконцентрации сил. Чтобы наши союзники обращали наше внимание не только на украину и были сконцентрированы не только на ней, делаются". подобные заявления. Будут активизированы и точки напряженности. Чтобы рассеять и наши, и силы западных союзников. Однако эта попытка действительно будет неудачной", — отметил он.

Напомним, Лукашенко заявлял, что нужно вовлекать в войну весь блок ОДКБ.

"Если кто-то думает, что конфликт России и Украины — это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, то такого не будет", — говорил он.

Читайте также: