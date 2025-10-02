Приспешник Путина рассказал о "планах Запада" убить 90% человечества

Близкий к Путину российский чиновник Михаил Ковальчук близкий к Путину Михаил Ковальчук / © Википедия

Реклама

Президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, известный своей близостью к Владимиру Путину, выступил с докладом, в котором озвучил масштабную конспирологическую концепцию. Он утверждает, что страны Запада якобы разработали план поэтапного уничтожения до 90% жителей Земли.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам Ковальчука, инструментами этого коварного «плана» должны стать как социальные технологии — такие как «продвижение ЛГБТ» и идеология child-free, — так и непосредственно биологическое оружие.

Реклама

«Запад понимает, что огромное количество людей становится ненужным. Они начали готовить сокращение населения. Ввели ЛГБТ, чтобы не было продолжения рода. А кто не принял ЛГБТ, тем предложили вторую программу — Child free family. Через одно-два поколения у них не будет продолжения рода. А с остальными разберутся биологическим оружием: придет условный вирус со смертностью 90% и выкосит население», — заявил приспешник Путина

Российский чиновник считает, что западные элиты оставят «лишь небольшую часть людей, которая им нужна», а остальных они «не держат за людей».

Форум, где прозвучали эти тезисы, провел фонд, связанный с митрополитом Тихоном Шевкуновым, которого называют «духовником Путина».

Программа включала ток-шоу с пропагандистом Владимиром Соловьевым и флешмоб с Олегом Газмановым.

Реклама

В зале было более тысячи участников, трансляцию во «ВКонтакте» посмотрели 325 тысяч человек.

Напомним, в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет.