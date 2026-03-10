Кремлевский диктатор Владимир Путин / © скриншот с видео

В Сети появилось, а затем резко исчезло видео, на котором глава Кремля Владимир Путин страдает от сильного приступа кашля во время записи речи. Этот инцидент заставил международные СМИ вновь обратить внимание на признаки болезней диктатора и даже заподозрить внутренний саботаж в его окружении.

Об этом пишет The Independent.

Удаленное видео и подозрения на бунт

Во время записи поздравления к Международному женскому дню 73-летний российский президент внезапно остановился, схватился за горло и кашлял около 30 секунд. Это видео ошибочно опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля, но вскоре удалили без объяснений, заменив отредактированную версию.

Для лидера, чей публичный имидж тщательно режиссируется, такая утечка стала настоящим провалом. Как сообщает Daily Express, аналитики полагают, что опубликовать подобное случайно невозможно, ведь все материалы проходят жесткую проверку перед публикацией.

"Вы пытаетесь представить себя как молодого, сильного лидера, а потом кто-то сливает одно видео, и весь ваш имидж разрушается", - пишет издание.

Болезни Путина

Этот случай далеко не первый, когда физическое состояние главы Кремля вызывает беспокойство. Ранее Путина замечали за неконтролируемой дрожью рук и ног во время официальных встреч, а также он заметно хромал, когда спускался по трапу самолета.

Медицинские эксперты и бывший глава британской разведки MI6 предполагают, что эти неконтролируемые движения являются классическими симптомами болезни Паркинсона, прогрессирующей у диктатора.

В последнее время внимание привлекли и шокирующие фотографии рук диктатора . На снимках видны очень выпуклые вены, выпяченные сухожилия и тонкая морщинистая кожа, что выглядит крайне болезненно.

Некоторые эксперты связывают это с возрастными изменениями, которые Путин тщетно пытается скрыть, однако существуют более мрачные версии. Согласно утечкам данных от российской разведки, у него может быть рак поджелудочной железы.

По данным инсайдеров, главу Кремля регулярно закачивают тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить болезнь. Это вызывает не только сильные боли и отеки, но и серьезные провалы в памяти.

Генетические тайны диктатора

Чтобы скрыть свое реальное физическое состояние , Путин принимает беспрецедентные меры безопасности во время заграничных поездок. Его сопровождает специальный охранник с таинственным чемоданчиком, куда собирают природные отходы Путина для утилизации в России, чтобы никто не смог проанализировать его ДНК и узнать о болезнях.

Однако журналисты смогли добраться до его тайн из-за кровных родственников, получив генетический паспорт двоюродного племянника Михаила Путина. Этот анализ, сданный в одной из русских клиник, стал ключом к раскрытию целой сети родственников диктатора. Как выяснилось, существует другой, невидимый уровень правления современной Россией, строящийся по праву крови.

Напомним, украинская разведка имеет технические возможности для ликвидации высшего руководства РФ , в том числе и Путина. Однако физическое устранение кремлевского диктатора пока не входит в планы стратегических партнеров Украины, ведь Запад до сих пор воспринимает его как легитимного российского президента.