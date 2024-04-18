Присутствуют ли украинские спецназовцы в Судане: экс-сотрудник СБУ раскрыл цель возможной миссии

Официально Украина не подтверждает эту миссию, но, по сообщениям иностранных СМИ, украинские спецназовцы там есть, считает Иван Ступак.

Официально Украина не подтверждает присутствие украинских спецназовцев в Судане, но ввиду публикаций в иностранных СМИ это может быть правдой.

Об этом сказал экс-сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак в эфире "КИЕВ 24".

"Если такая статья была в Wall Street Journal, была не одна и были публикации в украинских СМИ и англоязычных СМИ, и видеоматериалы были, как будто наши спецназовцы активно нарезают, как салями российских "вагнеровцев", и допросы пленных российских "вагнеровцев" были. То есть эта история есть. Официально Украина не подтверждает, но, исходя из СМИ, мы там есть. Какая цель? заинтересованный в такой борьбе и в виде вознаграждения, возможно... передал Украине определенное количество, например боеприпасов к какому-то виду вооружения", ― сказал Ступак.



При этом он отметил, что речь идет о советском вооружении.

"Это может быть все, что угодно. Какие-то выстрелы в танки, могут быть артиллерийские выстрелы, это могут быть какие-то радары, какая-то тяжелая техника. Все, что могут передать. Конечно, страна Судан сейчас охвачена нестабильностью и, я думаю, что-то они могли". передать, что нам важно. Потому что просто так: "а давайте мы отправим наших спецназовцев туда просто помочь правительству Судана", — сказал он.

Напомним, в ГУР сообщили, что Кремль планирует дискредитировать наших спецназовцев, обвинив Украину в использовании оружия от США в боевых действиях в Судане. Цель подобных публикаций – обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

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