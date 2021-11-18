Присутствуют во всех провинциях: "Талибан" не смог остановить экспансию террористов "ИГИЛ" в Афганистане

Террористы "ИГИЛ" увеличили количество атак с 60 в 2020 году до 334 в 2021 году.
Радикальное исламистское движение "Талибан" не смогло остановить экспансию террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", боевики которой сейчас присутствуют во всех 34 провинциях Афганистана.
Соответствующее заявление озвучила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс.
По ее словам, деятельность "ИГИЛ" на территории афганского государства становится все более активной: террористы увеличили количество атак с 60 в 2020 году до 334 в 2021 году.
Лайонс выразила обеспокоенность тем, что ответ талибов на расширение террористов "видимо, в значительной степени зависит от внесудебных задержаний и убийств вероятных членов "ИГИЛ-Х" ("Исламское государство — провинция Хорасан")".
Глава миссии ООН в Афганистане убеждена, что этот вопрос "заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества".
Она также предупредила о том, что ухудшение экономики, которое сейчас наблюдается в Афганистане, чревато повышением риска экстремизма.
По мнению дипломата, паралич банковского сектора может подтолкнуть большую часть финансовой системы к нерегулируемым неформальным обменам денег, что может способствовать терроризму, торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Лайонс также призвала международное сообщество к "устойчивому и структурированному" политическому диалогу с "Талибаном" для налаживания конструктивных отношений.
"Откровенно говоря, это единственный способ не потерять значительную часть прогресса последних 20 лет, — указала дипломат. — Сейчас не время отворачиваться от афганского народа. Если мы это сделаем, наша коллективная неудача будет резонировать в течение десятилетий, как и боль миллионов невиновных афганцев".
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