Присяжные признали трех подсудимых виновными в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери во время пробежки

Подсудимые устроили погоню за безоружным Арбери, совершавшим пробежку, и застрелили его из дробовика.
В США в среду, 24 ноября, суд присяжных признал троих подозреваемых виновными в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери во время пробежки.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Брансвик (штат Джорджия) в феврале 2020 года, когда Грег Макмайкл с сыном Тревисом и соседом Уильямом "Родди" Брайаном устроили погоню за безоружным Арбери и застрелили его из дробовика.
Макмайклы заявляли, что заподозрили 25-летнего мужчину в краже, когда увидели, как он бежит со стороны строящегося соседнего дома. Отец и сын схватили оружие и сели в пикап, чтобы догнать и задержать Арбери. Впоследствии к ним присоединился Брайан.
Тревис Макмайкл, совершивший роковой выстрел, заявил, что открыл огонь для самообороны. По его словам, Арбери набросился на преследователей с кулаками. Однако сторона обвинения утверждала, что мужчины спровоцировали смертельную конфронтацию, а никаких доказательств причастности убитого к неправомерной деятельности нет.
Брайан снял момент схватки на камеру. На кадрах видно, как за 30 секунд до стрельбы Грег Макмайкл звонит на спецлинию "911" и называет оператору свое местонахождение, указывая, что по улице "бежит черный мужчина". Впоследствии слышны выстрелы.
В настоящее время всем мужчинам грозит пожизненное заключение. Судья решит, будет ли у подсудимых возможность условно-досрочного освобождения.
Мать Арбери Ванда Купер-Джонс поблагодарила присутствующих за приговор. "Это было длительное сражение. Это было тяжелое сражение. Но Бог добр", — сказала она, добавив, что теперь ее сын будет почивать с миром.
После оглашения приговора десятки собравшихся под зданием суда людей обнимались и плакали.
Адвокаты Тревиса Макмайкла заявили, что и он, и его отец считают, что поступили правильно, устроив погоню. Несмотря на это, подсудимые сожалеют о том, что случилось с Арбери. В то же время они планируют подать апелляцию после Дня Благодарения.
Между тем президент США Джо Байден указал, что убийство Арбери стало "разрушительным напоминанием" о том, сколько еще предстоит сделать стране в борьбе за расовую справедливость.
Отмечается, что прокуратура не утверждала, что причиной убийства был расизм, однако федеральные власти обвинили мужчин в преступлениях на почве ненависти, утверждая, что они преследовали и убили Арбери, потому что он был темнокожим.
Судебное разбирательство по этому делу запланировано на февраль.
К моменту смерти Арбери поступил в технический колледж и готовился учиться на электрика, как и его дядя.
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