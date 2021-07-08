Присылала фото и щупала: в Австралии учительница отсидит срок за секс с учеником

Присылала фото и щупала: в Австралии учительница отсидит срок за секс с учеником

Женщина говорит, что парень спровоцировал ее.

В Австралии бывшая учительница географии несколько раз занималась сексом с 14-летним школьником. За это ее приговорили к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Моника Элизабет Янг несколько раз вступала в сексуальные отношения со своим учеником в период с 24 июня по 7 июля 2020 года.

Так, женщина заставляла подростка "осуществлять сексуальные действия" по видео и присылала ему свои фотографии. Кроме того, она предлагала ему заняться сексом в школе и щупала его, когда другие школьники смотрели мультфильм в общем помещении.

Отношения прекратились, когда тетя и брат подростка увидели его в машине учительницы и сообщили об этом руководству школы.

Суд заявил, что Янг "использовала воображение ученика и манипулировала им". В результате отношения мальчика с семьей оказались "разрушенными".

Однако Янг утверждает, что во время дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, школьник присылал ей "неуместные комментарии".

Кроме того, он писал ей непристойные вещи и в социальных сетях. После этого Янг ответила ученику, что у него "не хватит смелости заняться с ней сексом".

Напомним, в Великобритании мужчина сломал пенис и попал в историю.

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