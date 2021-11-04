Притворялся прикованным к инвалидной коляске: эксполицейский обманул руководство на 200 тысяч долларов

Ради получения многочисленных денежных компенсаций мужчина притворялся больным.

Полицейского Мэтью Литтлфера из Великобритании посадили в турьму из-за мошеннической махинации на сумму более 200 тыс. долларов. Мужчина утверждал, что физически не способен продолжать работу в полиции после незначительной аварии, которая, по словам Литтлфера, приковала его к инвалидной коляске. Схему разоблачили после того, как приложение на мобильном телефоне бывшего полицейского показало, что он проходит по 10 тысяч шагов в день.

Об этом сообщает издание Dailymail.

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Более двух лет бывший офицер полиции Мэтью Литтлфер требовал от своего руководства полную оплату труда и другие социальные компенсации. Мол, в 2017 году он попал в аварию и был настолько травмирован, что "не мог даже приподнять чайник дома".

Операцию тайного наблюдения за Литтлфером начали тогда, когда коллеги бывшего правоохранителя заподозрили его в мошенничестве. Они случайно заметили, что Литтлфер довольно легко играет в футбол со своими детьми, выгуливает собаку и даже бегает и ездит на велосипеде.

Когда следователи проверили телефон подсудимого, обнаружили, что неоднократно в одном из приложений было зафиксировано, что Литтлфер проходит по 10 тысяч шагов в день, что составляет почти 8 км.

Следователи подтвердили, что бывший правоохранитель просто "жил привычной жизнью", обманывая свое руководство, чтобы получать финансовые компенсации по состоянию здоровья.

На допросы полиции Литтлфер ответил, что только благодаря горстям сильных обезболивающих он мог заниматься спортом, чтобы не терять форму.

Офицеры полиции нашли четыре нераскрытых пакета с препаратами, которые Литтлферу прописал врач. Как оказалось, псевдобольной не принимал их, подтверждением тому стал анализ крови.

В конце концов 36-летнего мошенника осудили на два года и три месяца "за его высокомерие". Судья также подчеркнул, что преступление бывшего правоохранителя подрывает доверие общества к полиции.

По данным следствия, Мэтью Литтлфер стал офицером полиции еще в 2008 году. Однако в 2017 году он попал в незначительную аварию, после чего вроде бы не смог продолжить службу.

Обвиняемый обратился в больницу с жалобами на боль и травмы. А после того, как его выписали, заявил, что он болен и непригоден к службе.

Тогда руководство предложило Литтлферу сократить рабочее время и предоставило возможность работать из дома. Но подсудимый отказался из-за жалобы на "несказанно сильную боль".

Тогда, в сентябре 2019 года, ему уже предложили выйти на пенсию по состоянию здоровья, но вместо того, чтобы принять это предложение, обвиняемый подал апелляцию, чтобы продолжить получать многочисленные компенсации.

"Он постоянно жаловался на длительные травмы, хроническую боль во всем теле и постоянную боль в правом колене", — рассказывает врач Литтлфера.

В апреле 2020 года отдел противодействия коррупции полиции Дорсета начал тайное расследование, в результате которого вину Литтлфера доказали. В общей сложности, находясь на больничном, он мошенническим методом получил более 200 тыс. долларов компенсации.

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