Приведут ли события на Ближнем Востоке к Третьей мировой войне: прогнозы экспертов

На фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. В частности, к ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

ТСН.ua собрал прогнозы экспертов о возможности Третьей мировой войны.

Турция может присоединиться к войне на стороне ХАМАС

Эксраделец Пентагона Дуглас Макгрегор считает, чтоТурция может вступить в войну в Газе, в частности, на стороне ХАМАС.

"Эрдоган подготовил почву для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт. Он предупреждает израильтян и США, что будет полномасштабная война", — пишет военный эксперт в сети Х.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко замечает, что читая заявления экспертов, нужно учитывать префикс "экс" перед названием должности.

США и Израиль могут начать вместе воевать против Ирана — Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне.

Лукашенко считает, что вмешательство Ирана и Соединенных Штатов может усугубить конфликт.

"Может быть, третья мировая война. Она может оттуда начаться… Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана", высказался Лукашенко.

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Он говорит, что именно "Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот". Мол, сейчас на территории Ближнего Востока "происходит серьезная неразбериха".

Третья мировая война с участием РФ

Министр энергетики государства Израиль Исраэль Кац заявил, что сейчас идет Третья мировая война с участием России.

"Это мировая война, Третья мировая война против радикального ислама. При участии России и целой теневой игры этому противостоят США. Но только мы ведем прямую войну с ХАМАС и, не дай Бог, с "Хезболлой", — сказал Кац.

По его мнению, " война продолжается и внутри Европы", а ведет мировую войну – Иран.

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"Мы участвуем в Третьей мировой войне против радикального ислама. Вот почему речь идет не только об Израиле. Мне очень ясна солидарность Европы и США. Потому что это не только наша война. Война идет и внутри Европы. В радикальных сообществах. И все также усвоили". урок о том, что экстремизм в результате проявляется. Сегодня эту мировую войну ведет Иран", – отметил министр энергетики Израиля.

Как угроза глобальной войны повлияет на Украину

Командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий отмечает важность наращивать собственное производство оружия и боеприпасов.

"Мир катится к Третьей мировой войне. С одной стороны я рад, что Запад наконец-то начинает понемногу привыкать к этому мнению, потому что для нас это было очевидно еще год назад. Наконец-то на Западе зазвучали голоса, которые оценивают, что угроза достаточно значительна, а шанс избежать большой войны — это сейчас бегом к ней готовиться. Потому что Холодная война не переросла в мировую, потому что к ней тогда были готовы. И тогдашняя ось зла не рискнула начать великую войну", — размышляет Дикий

По его мнению, страны Запада "расслабились" и 30 лет не готовились к войне. Потому и наглеет нынешняя "ось зла" (вероятно, эксперт подразумевает РФ и Иран).

В то же время, он считает, что угроза глобальной войны – определенный минус для Украины.

"Если завтра глобальная война, то Западу не нужно распылять свои запасы, в частности, на Украину", – говорит эксперт.

Новый этап Третьей мировой

Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак считает, что Третья мировая война де-факто была начата 24 февраля 2022 года, когда российско-украинская война переросла в полномасштабное вторжение. События вокруг Израиля он называет повышением ставок со стороны так называемой оси зла.

По словам Владимира Копчака, Украина находится де-факто в Третьей мировой войне "в разных степенях конвенциональности или гибридности".

«Сейчас мы видим генеза этой Третьей мировой войны, когда ось зла продолжает консолидироваться. Мы сейчас имеем конкретную ось: РФ-Беларусь; далее Иран-КНДР; и дальше мы имеем, по меньшей мере, геополитическую крышу со стороны Пекина”, – отметил он.

Добавим, что Россия пожинает плоды регионального хаоса. Прежде всего, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине, это могло бы принести РФ передышку от постоянного расследования ее военных преступлений.

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