Приверженную Путину партию в Германии признали экстремистской: что это значит

Билборд партии «Альтернатива для Германии» / © Associated Press

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В Германии официально признали ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), известную своей приверженностью Кремлю, экстремистской организацией, угрожающей демократии. Это не означает запрета на ее деятельность, но позволяет усилить контроль за ней.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на отчет Федерального ведомства по защите конституции ФРГ.

Ранее в таком статусе находились только региональные организации АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт, а теперь партия признана «подтвержденно правоэкстремистской» на федеральном уровне

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В отчете федерального ведомства говорится об «экстремистском характере партии, которая пренебрегает человеческим достоинством и верховенством закона».

По оценке ведомства, партия считает граждан ФРГ с корнями в мусульманских странах «неравноправными представителями германского народа по этническому определению».

Цель партии — исключить определенные группы населения Германии из равного участия в жизни общества, говорится в докладе, выводы которого основываются на данных «интенсивной и всесторонней экспертной проверки».

«Основанная на этнической принадлежности и происхождении концепция [разделения] людей, преобладающая в партии, несовместима со свободным демократическим порядком», — заявили в Федеральном ведомстве по защите конституции ФРГ.

Новая классификация АдГ дает властям Германии право усилить наблюдение за партией, в том числе использовать тайных информаторов, а также отслеживать переписку в рамках судебного надзора.

Что известно о партии «Альтернатива для Германии»

Партия ультраправых "Альтернатива для Германии" (АдГ/AfD) образовалась в 2013 году. Она известна как объединение так называемых евроскептиков и является пророссийской. Партия выступает за прекращение военной помощи Украине, против евроинтеграции и иммиграции иностранцев, а также стремится к выходу Германии из ЕС.

По итогам федеральных выборов, состоявшихся в феврале 2025 года, впервые в истории АдГ заняла второе место, получив 20,8% голосов избирателей и уступив лишь правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

В апреле АдГ возглавила рейтинг политических партий ФРГ по результатам опроса Ipsos. На втором месте оказался блок ХДС/ХСС, на третьем — СДПГ.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии", поддерживающей Путина, создает вызов для Украины.