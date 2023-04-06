"Привести Россию в сознание": Макрон обратился к лидеру Китая из-за войны в Украине

Французский президент заявил, что война в Украине должна закончиться не только прекращением боевых действий, но и уважением всей украинской территории.

В четверг, 6 апреля, во время государственного визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в сознание" в войне в Украине.

Об этом сообщает France 24.

На встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином, близким соратником российского президента Владимира Путина, Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия РФ, которые назвал "гуманитарными нарушениями".

Выступая перед прессой президент Франции сказал, что он и Си пришли к принципиальному согласию о необходимости мирных переговоров.

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При этом Макрон заявил своему китайскому коллеге, что построение устойчивого, долгосрочного мира в Европе зависит от "намного более требовательного разговора", который должен быть проведен с Россией по дипломатическим каналам.

"Мы не просто хотим прекращения конфликта, но и уважения всей украинской территории", — отметил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также убежден, что может рассчитывать на то, что Китай подтолкнет Россию к благоразумию.

“Российская агрессия в Украине нанесла удар [международной] стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы привести Россию в сознание и всех – за стол переговоров. Нам нужно найти крепкий мир”, — сказал в разговоре с Си глава французского государства.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

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