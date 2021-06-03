"Привейся и выпей пива": что Байден предлагает американцам в обмен на вакцинацию от коронавируса

В июне жители США, которые привьются от COVID-19, смогут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Президент США Джо Байден в среду, 2 июня, объявил о "месяце действий", призванном для максимальной вакцинации американцев от COVID-19 к праздникам 4 июля.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что американский лидер надеется ко Дню независимости США привить хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослого населения.

"Чем больше людей мы вакцинируем, тем большего успеха мы добьемся в борьбе с этим вирусом", — отметил Байден.

Белый дом договорился с компанией Anheuser-Busch о предоставлении всем американцам старше 21 года бесплатной порции пива за прививку от COVID-19. "Попробуй и выпей пива", — сказал Байден, рекламируя промоушен, хотя сам воздерживается от употребления алкоголя.

Кроме того, администрация американского президента договорилась с KinderCare, Learning Care Group, Bright Horizons и YMCA об обеспечении бесплатного страхования по уходу за детьми для американцев, которые нуждаются в прививке или помощи при восстановлении после побочных эффектов.

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Также в стране начнут сотрудничество с более чем тысячей афроамериканских парикмахерских и салонов красоты, сотрудникам которых расскажут о действии вакцины, чтобы те пропагандировали прививки среди своих клиентов.

Немало аптек в США теперь будут работать дольше и каждую пятницу будут оставаться открытыми ночью.

Между тем вице-президент Камала Харрис возглавит тур вакцинации "Мы можем сделать это", в котором примут участие первая леди Джилл Байден, второй джентльмен Даг Эмхофф и представители Кабинета министров США. Тур сосредоточится на юге страны.

Более того, американская служба доставки еды DoorDash потратит два миллиона долларов на подарочные карты, которые центры здоровья будут предоставлять пациентам за прививки от COVID-19, а CVS разыграет среди вакцинированных ряд призов, в том числе бесплатные круизы и билеты на Суперкубок.

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К тому же, в Главной лиге бейсбола организуют клиники по вакцинации и будут раздавать билеты на игры, а сеть супермаркетов Kroger еженедельно в течение месяца будет разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных людей.

Как сообщалось, более 162 миллионов американцев старше 18 лет или 62,9% всего взрослого населения получили первую прививку от коронавируса, из них более 133 миллионов человек или 52% взрослых считаются полностью вакцинированными.

В 12 штатах показатель привитых по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19 превышает 70%. Рекордсменами являются штаты Вермонт и Гавайи, где первую инъекцию получили более 80% взрослых жителей.

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