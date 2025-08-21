Привлечение Чехии к миротворческой миссии в Украине: Петр Павел озвучил четкую позицию

Президент Чехии Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что в случае размещения миротворческих сил в Украине, чешские военные должны быть их частью, поскольку Прага является активным игроком в мирном процессе и поддерживает Киев с самого начала российского вторжения.

Об этом сообщило чешское издание iROZHLAS.

Конкретное участие страны, по словам чешского лидера, будет зависеть от формы предстоящего мирного соглашения.

Демилитаризированная зона и иностранные войска

Павел отметил, что рассматривается идея создания демилитаризованной зоны вдоль линии столкновения, вне зависимости от окончательной договоренности. Такая зона, по его мнению, будет подлежать «не только техническому, но и физическому надзору», что, вероятно, потребует размещения там иностранных военных подразделений.

«Я не могу представить, каков будет результат, потому что до недавнего времени российская сторона не соглашалась на размещение каких-либо иностранных сил на территории Украины. А теперь, возможно, произойдет определенное изменение позиции», – сказал Павел.

В то же время, министерша обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что для ее страны пока «ничего подобного на столе нет». Она сравнила возможное участие чешских военных с их миссией после конфликта в бывшей Югославии, где они не были на линии столкновения. Представитель Минобороны Давид Шима добавил, что привлечение чешской армии может быть связано с обучением украинских военных или помощью в разминировании.

Территориальные уступки и поддержка Украины

Павел предположил, что для достижения мирного соглашения, вероятно, придется пойти на определенные территориальные уступки, хотя это нарушение международного права.

«Я намеренно говорю временное, потому что любое соглашение, которое будет достигнуто, не должно де-юре утверждать территориальное достояние России. Этим мы бы отрицали принцип территориальной целостности, являющийся частью Устава ООН и международного права», — подчеркнул он.

По его мнению, это будет признанием реальности, поскольку Россия контролирует некоторые регионы, но их следует называть временно оккупированными, а не российскими.

Павел также считает положительным, что начался процесс, скоординированный между США, Европой и Украиной, и что американская сторона «однозначно» поддержала гарантии безопасности. Однако он разделяет скептицизм по поводу быстрого завершения войны, поскольку Россия сейчас имеет инициативу на поле боя.

