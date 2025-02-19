Привлекает ресурсами и прибылью: NYТ о том, как Путин хочет "купить" Трампа

В NYТ отмечают, что в общении с Трампом многие мировые лидеры перешли к месседжам, ориентированным на бизнес. И, похоже, Путин также уловил этот "тренд".

Главный инвестиционный менеджер российского правительства, имеющий дипломы Гарвардского университета и свободно владеющий английским Кирилл Дмитриев на переговорах с администрацией Трампа в Саудовской Аравии предложил американским компаниям зарабатывать миллиарды долларов, вернувшись в Россию. Среди предложений – доступ к российским полезным ископаемым в Арктике.

Об этом пишет глава московского бюро газеты The New York Times Антон Трояновский в своей статье.

Его месседж: выйдя из России из-за возмущения из-за вторжения в Украину, американские компании потеряли кучу денег.

"Общий ущерб. Сумма внизу: 324 млрд долларов", — написано в документе, который Дмитрий показал New York Times.

По словам автора статьи, обращаясь к президенту Трампа, Путин "играет" на его желании получить прибыль. Журналист отмечает, что администрация Трампа, похоже, взаимодействует с посланием России, не требуя оплаты авансом.

"После того, как Украина предложила Трампу возможность соглашений с природными ресурсами, его министр финансов настаивал на том, чтобы страна отказалась от половины своих минеральных богатств. А Трамп продолжает изображать американских союзников как нахлебников, угрожая введением дополнительных пошлин и требуя, чтобы они платили больше за собственную оборону", – говорится в статье.

С Россией, напротив, администрация Трампа, похоже, дает понять, что единственное, что должно сделать Путин, чтобы проложить путь к полной перезагрузке в отношениях Москвы с Вашингтоном, это положить конец войне в Украине.

В то же время многие европейцы и Украина опасаются, что Трамп будет искать мирное соглашение на условиях России, особенно после того, как во вторник американский президент предположил, что Украина "виновна" в российском вторжении.

Дмитриев "сладко" сказал, что нефтяные компании США "действительно извлекали выгоду от российского нефтяного сектора", добавив, что верит, что "в какой-то момент они вернутся".

В NYТ отмечают, что в общении с Трампом многие мировые лидеры перешли к месседжам, ориентированным на бизнес, чтобы удовлетворить американского президента, чья внешняя политика имеет мало общего с упором его предшественников на демократию, права человека и НАТО. Но из правительств, пытающихся повлиять на взгляд Трампа на войну в Украине, Москве, похоже, удается его убедить.

"Трампа не очень волнуют долгосрочные стратегические цели. Путин пытается сыграть на этом чувстве и заинтересовать его очень быстрой материальной выгодой, сразу понявшей Трампу", — сказал Борис Бондарев, бывший российский дипломат, ушедший в отставку из-за войны в Украине.

Напомним, российское издание Moscow Times сообщило, что Кремль сделал собственное предложение администрации Дональда Трампа – соглашение о совместном доступе к российским природным ресурсам. В частности, на добычу полезных ископаемых в российской Арктике.

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