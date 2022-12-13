Привязал "ядерную ракету" к автомобилю: россиянин устроил пробег, требуя обстрелять Вашингтон

В Москве полиция остановила автомобиль с импровизированной ядерной ракетой "Сармат", владелец которого призвал обстрелять Вашингтон.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Владелец привязал к своему старому автомобилю ВАЗ трубу, заявляя, что это "ракета Сармат". На ней была надпись с призывом обстрелять Вашингтон. Безумный россиянин совершал автопробег от Казани до Москвы. Ранее его авто сломалось по дороге в столицу РФ, тогда инициаторы кровавых призывов просили единомышленников сбросить им деньги на ремонт авто и бензин.

До Москвы авто доехало, но его остановил патруль полиции. Причины остановки россияне не сообщают.

Другие ядерные истории в России

В середине ноября праворадикальное российское политическое объединение НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдное, но громкое шествие в столице России. Люди под красными и "колорадскими" флагами скандировали цитату Путина и требовали нанести ядерный удар по Вашингтону.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не может применить ядерное оружие против США. Их ракеты "Сармат" просто не могут долететь до Вашингтона. Военный эксперт подчеркнул, что пропаганда научила россиян верить во всемогущество их государства, однако это не так.

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