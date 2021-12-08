"Приятный вечер" закончился потерей памяти и всех сбережений: в Польше украинец потратил в ночном клубе почти миллион гривен

"Приятный вечер" закончился потерей памяти и всех сбережений: в Польше украинец потратил в ночном клубе почти миллион гривен

Мужчина считает, что ему в напиток подсыпали вещество, из-за которого он потерял память.

В одном из развлекательных клубов Варшавы украинец за ночь потратил 120 тысяч злотых (806 тысяч гривен). На что ушли деньги, мужчина не помнит.

Об этом пишет издание Mukachevo.net.

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Как выяснилось, мужчина вместе с другом проходил мимо клуба Go-Go. Зайти внутрь им предложили девушки, которые стояли на входе. По словам украинца, барышни увидели, что граждане “навеселе”, поэтому предложили им “продолжить приятный вечер” и пообещали бесплатно угостить их первым алкогольным напитком.

Позже украинца пригласили в некую VIP-комнату. А что было дальше, гражданин не помнит — он предполагает, что ему могли подсыпать какое-то вещество, под действием которого он все забыл. К тому же, сетует он, первый алкогольный напиток оказался отнюдь не бесплатным.

"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток. Я перестал понимать, что я делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы — не понимал. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось всего 400 злотых", — рассказал мужчина.

Чтобы разобраться в ситуации, украинец обратился к стражам порядка. Со своей стороны клуб предоставил запись с камер наблюдения. В результате правоохранители отказались открывать уголовное производство и расследовать инцидент. В то же время потерпевший считает, что он — не первая жертва.

"Собранные доказательства, показания потерпевшего и его знакомого, видео с камер наблюдения и показания работников клуба не указывают на то, что было совершено преступление. И даже если в этой ситуации пострадавший находился в нетрезвом состоянии, он несет ответственность за свои действия", — сообщила представитель Окружного суда в Варшаве.

Напомним, что президент Польши предложил увеличить силы НАТО на восточном фланге.

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