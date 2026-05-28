"Признак полного отчаяния": американский когрессмен "разнес" угрозы Лаврова

Член Палаты представителей США Джим Гаймс заявил, что угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес дипломатов в Киеве свидетельствуют о «полном отчаянии» российского руководства на фоне ситуации на фронте.

Об этом американский конгрессмен сказал во время брифинга в украинской столице вместе с сенатором Ричардом Блюменталем.

Гаймс, который является старшим представителем демократов в Комитете по разведке Палаты представителей США, заявил, что российские угрозы имеют сразу несколько объяснений.

«Во-первых, это признак полного отчаяния. Впервые за очень долгое время россияне теряют позиции в Украине в общем итоге. И цена, которую они платят за оборону и попытки захватить дополнительные территории, является потрясающей», — сказал он.

Американский политик также заявил, что в ближайшие месяцы украинские силы, по его мнению, продолжат возвращать территории и наносить российской армии значительные потери.

Отдельно Гаймс назвал угрозы дипломатам проявлением подхода государства, привыкшего к военным преступлениям.

«Угрожать гражданскому населению и дипломатам среди этого гражданского населения — это вполне показательно для россиян, которые привыкли к военным преступлениям: обстрелам больниц, роддомов, неправительственных организаций», — подчеркнул конгрессмен.

По его словам, такие заявления российской стороны будут иметь противоположный эффект для Вашингтона и только усилят поддержку Украины со стороны США.

«Я уже планирую свою следующую поездку сюда. И вместе с сенатором мы вернемся в Вашингтон, чтобы убедиться: угрозы Сергея Лаврова приведут к дополнительной помощи для народа Украины», — заявил Хаймс.

Он также высоко оценил сотрудничество американской и украинской разведок, назвав его «чрезвычайно важным вкладом в общие военные усилия».

Конгрессмен добавил, что несмотря на политическую поляризацию в США, американское общество продолжает поддерживать Украину.

Угрозы МИД РФ ударить по Киеву — что известно

Напомним, Соединенные Штаты и ряд европейских стран категорически отвергли предупреждение Москвы о необходимости эвакуации своих граждан и дипломатов из Киева накануне новых массированных атак

Ранее росСМИ заявляли, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Во время разговора российский чиновник якобы заявил Рубио о новых «системных ударах» РФ по Киеву.

Впоследствии журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу заявил, что Путин через Лаврова и Рубио передал Трампу сообщение по Украине.

