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"Признак слабости": в США оценили ядерные угрозы Кремля
В Вашингтоне считают, что российское ядерное бряцание оружием не демонстрирует силу Кремля. Напротив, в США заявляют, что подобные угрозы свидетельствуют о проблемах России в войне против значительно меньшей Украины.
Российские угрозы применения ядерного оружия во время войны против Украины являются признаком слабости, а не силы Кремля.
Об этом заявил руководитель Национальной администрации ядерной безопасности США Брендон Уильямс, сообщает Axios.
Выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне, Уильямс заявил, что российское ядерное бряцание оружием свидетельствует о неуверенности Москвы в собственных обычных силах.
По его словам, такие угрозы демонстрируют "отсутствие убеждения и доверия" к российской армии в войне против "намного, гораздо, намного меньше" Украины.
Уильямс подчеркнул, что ядерные заявления России не пугают НАТО и соседние страны.
В Axios отмечается, что заявление прозвучало на фоне формирования новой ядерной парадигмы в мире. Великобритания и Франция обсуждают будущее своих ядерных арсеналов и дальность их применения, Польша призывает США разместить часть ядерного оружия на своей территории, а срок действия нового договора о контроле над вооружениями СНВ уже истек.
Россия и США вместе владеют примерно 85% мировых ядерных боеголовок. В то же время, Китай наращивает свой ядерный потенциал историческими темпами.
"Сдерживание уже не совсем такое, как во время Холодной войны. Но оно начинается с нашего ядерного арсенала", - сказал Уильямс.
США сейчас пересматривают все элементы своей ядерной триады. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, совокупные ядерные планы Министерства обороны и энергетики США на 2025-2034 годы оцениваются в 946 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время может столкнуться с развертыванием ядерного арсенала НАТО прямо у своих северных границ. Финские парламентарии приняли историческое решение, проголосовав за отмену давнего запрета на пребывание оружия массового поражения на территории государства.
К слову, партнеры по НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического союза на фоне российской угрозы. В частности, лидеры Европы хотят закупить дроны для воздушного патрулирования.