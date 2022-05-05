Признаков подготовки к мобилизации в России нет, но могут ввести военное положение – CIT

Признаков подготовки к мобилизации в России нет, но могут ввести военное положение – CIT

Аналитики Conflict Intelligence Team не фиксируют в России серьезные шаги к объявлению мобилизации, хотя в разных регионах страны граждан вызывают в военкоматы для "уточнения данных" и предлагают подписать краткосрочный контракт.

В то же время, в CIT не исключают, что в России могут ввести военное положение, официально признать, что развязали полномасштабную войну против Украины, закрыть границу для мужчин определенного возраста и после этого начать подготовку к мобилизации.

Об этом говорится в сводке CIT 5 мая.

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По данным аналитиков, о серьезной подготовке к мобилизации в России можно было бы говорить по ряду признаков. Одна из них – если поезда везли бы технику с мобилизационных складов для ее расконсервирования и ремонта (сейчас это наблюдается в малых масштабах).

Также о подготовке свидетельствовало бы, если бы часть офицеров с фронта свозили в пункты постоянной дислокации, чтобы они занимались обучением мобилизованных (не наблюдается). Должны были бы готовиться полигоны, происходить их обслуживание и перевозка техники (не наблюдается). А военкоматы должны были бы готовиться к наплыву людей, привлекать военную полицию и комендатуру (не наблюдается).

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, объявление Путиным 9 мая общей мобилизации в России маловероятно.

В то же время, по мнению Жданова, если Россия объявит прямую войну, это может полностью изолировать ее от мира на том уровне, который даже она позволить себе не может.

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