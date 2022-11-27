Признали недостаточно веселым на работе: во Франции уволили мужчину, не ходившего на корпоративы

Во Франции мужчину уволили с работы, потому что он не ходил на корпоративы.

Во Франции мужчину уволили с работы, потому что он не посещал корпоративы и не участвовал в тимбилдинге. Поэтому он подал в суд и выиграл его.

Об этом сообщает Washington Post.

Согласно судебному заявлению, консультанта уволили после того, как он отказался участвовать в деятельности, которую он назвал "унизительной и навязчивой". В консталтинговой компании, где он работал, работника сочли недостаточно "веселым" на работе, поэтому с ним попрощались. Уволенный мужчина подал в суд.

По материалам дела, мужчину уволили после того, как он отказался участвовать в семинарах и светских мероприятиях в выходные дни, которые, как утверждали его адвокаты, включали "чрезмерный алкоголизм" и "беспорядочную половую жизнь".

Истец утверждал, что культура "веселости" в компании включает в себя "унизительные и навязчивые практики", в частности имитацию сексуальных актов, грубые прозвища и обязательства делить кровать с другим работником во время исполнения служебных обязанностей.

Мужчину уволили за "профессиональную некомпетентность" из-за якобы несоблюдения товарищеских ценностей фирмы. Компания также критиковала его иногда "хрупкий и демотивирующий тон" по отношению к подчиненным и якобы неспособность принять обратную связь и разные точки зрения.

Суд присудил, что француз имеет право быть "невеселым" на работе и не участвовать в корпоративах. В своем решении Кассационный суд постановил, что мужчина имел право на "свободу выражения взглядов" и что отказ участвовать в общественной деятельности является "фундаментальной свободой" в соответствии с законодательством о труде и правах человека, а не является основанием для его увольнения.

Это не первый раз, когда культура употребления алкоголя в компании попадает под микроскоп во время судебных разбирательств.

Напомним, что в Москве хотят уволить с работы работницу метро. Женщина слишком приветливая, улыбающаяся и счастливая, что это раздражает пассажиров.

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