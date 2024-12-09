Признали самой высокой в стране: в Румынии обрушилась 29-метровая новогодняя елка (фото)

В Румынии обрушилась самая высокая новогодняя елка страны.

Об этом сообщает советник министра МВД Украины Антон Геращенко в Телеграме.

Эту елку признали самой высокой в стране. Ее высота достигает 29 метров, а вес был 17 тонн.

Сильный ветер повлек за собой разрушение опоры елки: металлическая основа не выдержала нагрузки, поэтому дерево упало на землю, к счастью, никто не пострадал.

В Румынии ухудшились погодные условия, о чем накануне предупреждали синоптики.

В стране, как и в других государствах, становление крупных новогодних елок является популярной традицией.

В этом году 29-метровая елка считалась рекордной по размерам и весу, однако инцидент продемонстрировал важность учета природных условий при планировании таких масштабных проектов.

В Румынии упала новогодняя елка Фото: скрин видео

Напомним, в Германии открыли самую дорогую в мире елку. Елка имеет вес более 60 кг и украшена 24-каратной золотой монетой вместо традиционной звезды или ангела.

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