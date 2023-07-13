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Признался о сложной ситуации на Запорожье: Шойгу уволил командующего 58-й армией РФ

Признался о сложной ситуации на Запорожье: Шойгу уволил командующего 58-й армией РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Признался о сложной ситуации на Запорожье: Шойгу уволил командующего 58-й армией РФ

Шойгу уволил командующий 58-й армией РФ Ивана Попова, ведущей бои в Запорожской области. / Фото: Министерство обороны России

Попов был командующим 58-й армией, ведущей ожесточенные бои против ВСУ в Запорожской области.

Минобороны РФ обвинило высокопоставленного русского генерала, командующего русскими войсками Ивана Попова в измене своим войскам. Он посетовал о проблемах на Запорожском направлении, а через несколько дней был уволен с должности.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на аудио, опубликованное в Телеграмме депутатом российского парламента, бывшим заместителем командующего Южным военным округом Андреем Гурулевым.

Стоит отметить, что Попов был командующим 58-й армией, ведущей ожесточенные бои против ВСУ в Запорожской области. Он один из самых высоких офицеров, участвовавших в войне. Штаб 58-й общевойсковой армии дислоцируется в оккупированном городе Бердянск. Издание утверждает, что как украинские, так и российские источники сообщили, что их база располагалась в гостинице "Дюна", якобы недавно потерпевшей удар. Тогда погиб российский генерал Олег Цоков.

Попов поднял вопрос об "отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и массовой гибели и ранении наших братьев от вражеской артиллерии", в голосовой заметке, опубликованной в Telegram вечером в среду.

"Я также поднял ряд других проблем и выразил это на самом высоком уровне откровенно и крайне жестко. Я не имел права лгать, поэтому очертил все проблемные моменты, которые сегодня есть в армии по поводу боевой работы и обеспечения. Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ и лишился меня ", – сказал на записи генерал, обвинив Кремль в государственной измене.

Напомним, 11 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ ликвидировать российского генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Он погиб в результате попадания по гостинице Дюна, расположенной на территории Приазовкурорта. Впоследствии о кончине Цокова подтвердили российские пропагнадисты.

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Дата публикации
Просмотры
1745
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