Признание Крыма и размещение военных баз: Россия выдвинула условия в обмен на "помощь" Казахстану

Признание Крыма и размещение военных баз: Россия выдвинула условия в обмен на "помощь" Казахстану

Российская Федерация поставила условие Казахстану для направления военных страну, пишут СМИ.

В обмен на помощь Казахстану подавить протесты в стране силами ОДКБ Россия выдвинула ряд условий. Астана должна признать оккупированный Крым российской территорией.

Об этом сообщает турецкое издание Akit.

Президент Касим-Жомарт Токаев, выступая на национальном канале Habar 21, подтвердил, что попросил президентов стран-участниц ОДКБ (Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения) помочь навести порядок в стране.

"Я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу... Я жду скорых шагов по обеспечению безопасности", — сказал Токаев в обращении.

После этого заявления президента Токаева, как пишет Akit, Россия выдвинула определенные условия, чтобы помочь Казахстану: признание аннексии Крыма, возвращение русскому языку статуса второго официального, размещение на территории страны российских военных баз, а также предоставление автономии для российского населения Казахстана.

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Как известно, в Казахстане с 1 января продолжаются протесты. Формальным поводом стало увеличение цен на газ, власти страны частично пошли на уступки, но впоследствии ситуация изменилась. В ночь на 5 января протесты переросли в столкновения митингующих и полиции, в течение дня в стране частично отсутствовал Интернет и связь.

Позже президент Токаев ввел чрезвычайное положение по всей территории Казахстана и провел переговоры с президентами РФ и Беларуси Путиным и Лукашенко. В ночь на 6 января он объявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности — ред.) оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы".

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

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