Признание Путиным "ЛДНР": Макрон созвал срочное заседание Совета обороны Франции

Сейчас заседание продолжается.

Из-за возможного признания псевдореспублик на Донбассе "независимыми" президент Франции Эмманюэль Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что Совет обороны Франции должен был собраться в 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву). На срочном заседании будут обсуждаться последние события вокруг Украины – признание Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Напомним, президент США Джо Байден сегодня, 21 февраля, проводит встречу со своей командой по национальной безопасности из-за планов президента России Владимира Путина признать так называемые "ЛДНР".

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о готовности подписать указ о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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