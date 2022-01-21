Признание суверенитета "ДНР" и "ЛНР": в Кремле отреагировали на инициативу депутатов

Признание "республик" Песков назвал "тонкой и хрупкой материей".

В Кремле призывают авторов проекта осанки о признании суверенитета самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Признание "республик" он назвал "тонкой и хрупкой материей". По словам Пескова, следует избегать шагов, которые могут усилить напряжение в ситуации с Украиной.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжена, настолько чувствительна, очень важно избегать каких-либо шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, учитывающие нынешнюю напряженную ситуацию", — сказал представитель Кремля.

Впрочем, прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о "защите соотечественников у самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от НАТО, которое планирует "оккупировать Украину" Песков отказался. Мол, не хочет говорить об "актуальности этого вопроса". "Как и раньше, не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти", — подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, Депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

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