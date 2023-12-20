Призрак новой войны?: Китай предупредил Байдена, что захватит Тайвань – NBC

По информации СМИ, Си Цзиньпин предупредил Байдена о "воссоединении" Тайваня с Китаем.

Глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но сроки еще не определены.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова трех действующих и бывших американских чиновников.

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Си Цзиньпин якобы сказал главе Белого дома, что Китай предпочитает воссоединить Тайвань мирным путем, а не силой.

По информации источников, китайский лидер в разговоре с Байденом прокомментировал публичные прогнозы военных лидеров США, утверждающих, что Си планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 годах. Си Цзиньпин сказал, что они ошибались, поскольку он еще не установил временные рамки.

Китайские официальные лица также попросили накануне саммита, чтобы Байден сделал публичное заявление после встречи, заявив, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая в мирном объединении с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил запрос Китая.

Источники издания, знакомые с разговором между Байденом и Си, описали китайского лидера как прямого и откровенного, но не конфронтационного.

Собеседники журналистов утверждают, что Си сказал Байдену и другим официальным лицам США, что "вопрос Тайваня остается самым важным и деликатным вопросом в отношениях между Пекином и Вашингтоном". Он призвал США должны "поддержать мирное воссоединение Китая" и заверил, что "Китай совершит воссоединение, и это невозможно остановить".

"Его речь не отличалась от того, что он всегда говорил. Он всегда жесток по Тайваню. Он всегда придерживался жесткой позиции", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

"Бразгание саблями Си относительно Тайваня является главным предметом беспокойства для чиновников администрации Байдена, которые настойчиво пытаются избежать военного конфликта с Китаем", — отмечают авторы статьи.

Напомним, что встреча президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином состоялась 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

По информации СМИ, на этой встрече Си Цзиньпин и Байден договорились возобновить военные связи на высоком уровне.

В МИДе Китая встреча лидеров в Сан-Франциско является поворотной точкой в отношениях с США.

ТСН.ua собрал обзор западной прессы об итогах и ключевых месседжах встречи двух самых влиятельных лидеров мира.

Почему враждуют Тайвань и Китай: историческая справка

Тайвань и окрестные острова контролируются отчасти признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.