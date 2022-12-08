"Призрак российского саботажа": поляков предупредили о риске отключений света и отопления зимой

В Польше работают над приложением, которое будет показывать, в какое время можно использовать энергоемкие устройства.

Этой зимой Польше может угрожать не только отключение света, но отопления. Риск растет из-за устаревшей энергосистемы и опасности российской мести за нефтяное эмбарго.

Об этом заявил Якуб Вих юрист, журналист, заместитель главного редактора научного сайта Energetyka24, пишет WP Wirtualna Polska.

По его словам, хотя цены на энергоносители для домохозяйств Польши заморожены на 2023 год, это не значит, что у поляков не будет проблем, связанных с функционированием энергосистемы.

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Якуб Вих объяснил, что из-за погоды в сеть поступает гораздо меньше энергии, производимой возобновляемыми источниками, что заставляет больше нагружать традиционные электростанции.

"Мы уже видим, что происходит в энергосистемах Германии и других западных стран. Возобновляемые источники энергии из-за погоды не работают. У них большие проблемы из-за отсутствия ветра и облачности. Это лишает нас источников энергии", — высказался польский эксперт.

Он добавил, что потенциальные действия России по дестабилизации энергетической системы и состояние польских электростанций также являются дополнительными рисками, которые следует принимать во внимание.

"Призрак российского саботажа в ответ на российское нефтяное эмбарго также нависает над нами", – сказал Якуб Вих.

Эксперт также указал на то, что у Польши "устаревшая энергосистема, старые электростанции". По его данным, уже 70 блоков в Польше должны сменить на новые, но они еще работают и "риск выхода из строя растет".

"Это те факторы, которые могут перерасти в нашу энергетическую ситуацию, в контролируемые отключения электроэнергии и блекаут – дефицит электроэнергии", – предупредил энергетик.

Указывается, что Польские электрические сети работают над приложением, которое будет показывать, когда можно пользоваться энергоемкими устройствами, например стиральной машиной, пылесосом или утюгом. Более высокие цены на электроэнергию будут платить предприятия, которые, как считают некоторые польские политики, могут обернуться волной банкротств и поставить под угрозу рабочие места.

Напомним, в Минобороны Польши назвали крайне высокой вероятность войны при своем участии. Глава Минобороны подчеркнул, что внешняя и оборонная политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

В свою очередь глава МВД и администрации, координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский предупреждал, что "Россия и Беларусь могут разморозить гибридную войну с Польшей".

Между тем, Госдепартамент одобрил решение продать Польше дополнительных 116 танков Abrams и боеприпасов для них. В Вашингтоне объясняют, что это еще один шаг по укреплению военного потенциала Вооруженных сил РП.

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