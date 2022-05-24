Призрак Третьей мировой: Байден не будет воевать за Украину, но говорит, что отправит войска, если Китай нападет на Тайвань

Призрак Третьей мировой: Байден не будет воевать за Украину, но говорит, что отправит войска, если Китай нападет на Тайвань

Заявление президента США, что Вашингтон решится на военное вмешательство в случае нападения Китая на Тайвань, заставило мир обеспокоиться.

Президент Джо Байден заявил, что в случае агрессии Китая против Тайваня, Соединенные Штаты могут пойти на прямое военное вмешательство.

Об этом глава Белого дома сказал во время визита в Японию, пишет The New York Times.

На пресс-конференции журналистка спросила Байдена: "Вы не хотели вмешиваться в украинский конфликт по понятным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?".

"Да", — категорически ответил президент США.

Как отмечают в издании, заявление Байдена подготовило основу для новой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, который настаивает на том, что Тайвань является частью его территории и не может существовать как суверенное государство.

Высказывания также удивили некоторых членов собственной администрации Байдена. США предостерегают Китай от применения силы против Тайваня, но в целом остаются в неопределенности относительно того, как далеко они зайдут, чтобы помочь острову в случае нападения.

В Белом доме быстро попытались возразить и уладить ситуацию. Там отметили, что заявление Байдена не означает изменение политики по Тайваню.

"Президент США подтвердил нашу политику "Единого Китая" и нашу приверженность миру и стабильности в Тайванском проливе. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, в котором США должны предоставить Тайваню военные средства для защиты", — сказал представитель Белый дом.

В августе прошлого года Байден, успокаивая союзников после своего решения отказаться от поддержки Афганистана, уже пообещал, что "мы ответим", если произойдет нападение на другого члена НАТО, а затем добавил: "То же с Японией, то же с Южной Кореей, то же самое с Тайванем".

Однако Тайваню никогда не предоставлялись такие же гарантии безопасности США, как Японии, Южной Корее или союзникам Америки по НАТО. Российское вторжение в Украину усилило опасение Вашингтона, что Китай может пойти на похожую авантюру.

В свою очередь в Пекине резко отреагировали на слова Байдена о Тайване. Там заявили, что остров является неотъемлемой частью Китая, а вопрос его будущего острова – сугубо внутреннее дело КНР.

Ранее сообщалось, что на фоне войны России против Украины Китай делает выводы по захвату Тайваня, а Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ на случай атаки Китая.

Почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны – читайте по ссылке.

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