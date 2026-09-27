Британские СМИ раскрыли масштабы тайной войны РФ против Запада

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Самое опасное подразделение российских секретных операций действовало в тени Главного разведывательного управления РФ на протяжении семи лет. Они устраивали смертоносные диверсии, охватывавшие подрывы военных складов, использование яда и гибридное вмешательство в иностранную политику.

О масштабной сети кремлевских убийц и диверсантов пишет The Sun.

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Первые кровавые операции

Российский отряд киллеров, известный как военная часть 29 155, впервые незаметно появился на мировой арене в 2011 году. Их дебютной миссией считается подрыв огромного склада боеприпасов в Болгарии, откуда более трех тысяч артиллерийских снарядов должны были отправиться в Грузию.

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«Интересно наблюдать, как это подразделение вписывается в более широкую российскую стратегию достижения своих целей за рубежом», — рассказал доцент Университета Саутгемптона Камиль Звольский.

В 2014 году агенты подразделения отправились на восток Украины для поддержки вооруженного мятежа и в Молдову для дестабилизации местного проевропейского правительства. Осенью того же года они взорвали склады в чешском Врбетице, уничтожив оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева на сумму более 38 миллионов фунтов стерлингов.

«Это более широкая модель поведения, и мы видим, что она усиливается, поскольку цели России становятся все более максималистическими», — заметил доктор Дэн Ломас из Ноттингемского университета.

Новичок и вмешательство в выборы

Весной 2015 подразделение попыталось лично расправиться с торговцем Гебревым за его поддержку украинской армии. Злоумышленники смазали ручки его автомобиля нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», в результате чего мужчина и двое его близких попали в больницу.

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В следующем году следователи обвинили российских диверсантов в планировании штурма черногорского парламента и убийстве местного премьер-министра в преддверии выборов. Официальные лица утверждали, что эта злонамеренная попытка имела целью сорвать вступление Черногории в НАТО и установить там пророссийское правительство.

После серии амбициозных операций в Восточной Европе отряд переключил свое смертоносное внимание непосредственно на Великобританию. Громкие отравления в Солсбери в 2018 году стали самым известным, но очень плохо скоординированным преступлением этой группы.

«Эта операция наконец-то сломала тщательно отредактированное прикрытие подразделения и разоблачила планы Путина вести тайную войну против Запада», — отмечают британские журналисты.

Разоблачение путинских шпионов

После отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери британские следователи легко отследили нападавших по камерам видеонаблюдения и записям полетов. Вскоре весь мир узнал их подлинные имена: ими оказались офицеры российской разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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Российское руководство пыталось скрыть правду, организовав для двух шпионов бессмысленное интервью на государственном телевидении, где они выдавали себя за обычных туристов. Этот наглый инцидент окончательно заставило британское правительство отбросить дипломатические условности и выслать из страны десятки российских дипломатов.

«Традиционно существовала идея, что государства будут совершать такие тайные действия, сохраняя возможность правдоподобного отрицания собственной вины», — подчеркнул эксперт Дэн Ломас.

В настоящее время известные агенты воинской части 29155 заблокированы на территории России из-за многочисленных международных ордеров на их арест. Чтобы спасти ситуацию, российское командование вынуждено было переориентировать остатки этого скандального подразделения преимущественно на проведение кибернетических атак.

«После 2022 года Россия больше не могла полагаться на эту разветвленную сеть дипломатов, работавших на российские спецслужбы», — подытожил Камиль Звольский.

Тайная война России против Европы — последние новости

Российские спецслужбы продолжают использовать диверсии и другие гибридные операции вне Украины. В Европе зафиксировали новую волну диверсий на оборонных предприятиях, складах и производствах дронов от Германии и Болгарии до Эстонии и Польши.

Отдельно европейские страны усиливают защиту критической инфраструктуры из-за риска новых российских операций. Польша и страны Балтии усилили охрану стратегических объектов, в том числе электростанций, газопроводов и портовой инфраструктуры, опасаясь возможных диверсий под чужим флагом.

На этом фоне западные исследования предупреждают, что скрытые операции Кремля могут создать риск прямого столкновения России с НАТО. По оценкам спецслужб, одна ошибка Путина может спровоцировать войну с НАТО, если очередная диверсия или провокация приведет к гибели людей или будет расценена как вооруженное нападение на страну Альянса.

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