Призвал готовиться к войне: Ким Чен Ын приказал усилить боеготовность морского флота

Ким отметил планы по разработке высокотехнологичного оружия, в том числе атомной подводной лодки, гиперзвукового оружия и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал укреплять военно-морской флот для ускорения подготовки к войне и защиты морского суверенитета страны.
Об этом сообщает Yonhap.
В ходе визита на судостроительный завод Нампхо на западном побережье страны Ким подчеркнул, что укрепление военно-морских сил КНДР является "важнейшим вопросом". Когда именно состоялся визит Кима – не уточняется.
Во время визита Ким был проинформирован о готовящемся строительстве военных кораблей и приказал чиновникам продвигаться вперед в выполнении пятилетнего плана военного развития, утвержденного руководящей партией страны в 2021 году.
Как отмечает "Укринформ" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, это первое сообщение о визите северокорейского диктатора в корабельную Нампхо, где проходит строительство баржи для запуска баллистических ракет с подлодок. До этого он ездил в корабельную Синпо, которую называют главной в КНДР.
В ходе этих встреч Ким отметил планы по разработке высокотехнологичного оружия, в том числе атомной подводной лодки, гиперзвукового оружия и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе.
Ранее Ким Чен Ын заявлял, что Южная Корея является "главным врагом" КНДР и что он не намерен избегать войны".
Напомним, 2 февраля Северная Корея провела четвертое за последние 10 дней ракетное испытание, запустив несколько крылатых ракет со своего западного побережья в направлении Желтого моря.
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