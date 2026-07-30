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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Призывал убить Зеленского: в Польше задержали автора скандальных публикаций

Подозреваемый, задержанный польской полицией, пояснил, что действовал под влиянием эмоций.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Полиция в Польше

Полиция в Польше

В Польше правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По версии следствия, он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По информации издания, задержание произошло в Малопольском воеводстве.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, правоохранители собрали доказательную базу в отношении деятельности этого мужчины в социальных сетях, после чего ему были предъявлены обвинения.

По данным следствия, 40-летнему мужчине вменяют в вину публичные призывы к убийству, а также оскорбление президента Украины.

В ходе следственных действий подозреваемый, по словам представительницы полиции, признал, что действовал под влиянием эмоций.

«Мужчина объяснил полицейским, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном», — заявила Катажина Цисло.

Как отмечает RMF24, по инкриминируемым статьям польского законодательства мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается под процессуальным надзором районной прокуратуры города Мушина.

Напомним, накануне, 29 июля, в польском городе Люблине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

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Дата публикации
Количество просмотров
316
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