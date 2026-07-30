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Призывал убить Зеленского: в Польше задержали автора скандальных публикаций
Подозреваемый, задержанный польской полицией, пояснил, что действовал под влиянием эмоций.
В Польше правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По версии следствия, он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает польское издание RMF24.
По информации издания, задержание произошло в Малопольском воеводстве.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, правоохранители собрали доказательную базу в отношении деятельности этого мужчины в социальных сетях, после чего ему были предъявлены обвинения.
По данным следствия, 40-летнему мужчине вменяют в вину публичные призывы к убийству, а также оскорбление президента Украины.
В ходе следственных действий подозреваемый, по словам представительницы полиции, признал, что действовал под влиянием эмоций.
«Мужчина объяснил полицейским, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном», — заявила Катажина Цисло.
Как отмечает RMF24, по инкриминируемым статьям польского законодательства мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
В настоящее время досудебное расследование продолжается под процессуальным надзором районной прокуратуры города Мушина.
Напомним, накануне, 29 июля, в польском городе Люблине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.