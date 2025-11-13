Призыв в армию будут решать жребием: что придумало одно из европейских государств

Армия Германии / © Associated Press

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) после месяцев споров достигли согласия нового закона о военной службе. Правящая коалиция договорилась вернуть обязательную медицинскую комиссию для всех мужчин по достижении 18 лет.

Об этом сообщает BILD.

Если после отбора «пригодных к службе» добровольцев окажется недостаточно, будет жеребьевка, чтобы определить, кто пойдет служить в Бундесвер. Ранее обсуждаемая схема двойного отбора по жребию — сначала для комиссии, а затем для службы в армии — отменяется: комиссию теперь должны проходить все.

Кроме того, в коалиции согласовали целевые показатели по увеличению численности армии. Если добровольцев окажется слишком мало, Бундестаг сможет вводить обязательный призыв с использованием жеребьевки в зависимости от потребностей армии.

По данным агентства DPA, министр обороны Борис Писториус согласился представить более подробный план роста численности Бундесвера. При этом остаются нерешенными вопросы его идеи сверхкраткосрочных солдат для охраны объектов, которую в ХДС/ХСС раскритиковали как попытку «украсить статистику».

По оценкам Писториуса, уже с 2026 года армии понадобится дополнительно от трех до пяти тысяч призывников ежегодно.

Напомним, Германия активно обсуждает свою готовность к войне, но специальный отчет Бундесвера впервые показал: медицинская система готова частично. Эксперты прогнозируют, что на худой конец, ежедневно в страну будут доставлять до 1000 раненых солдат, а медикаменты станут дефицитом.

В сентябре Reuters писало, что Вооруженные силы Германии разрабатывают план медицинской помощи на случай крупномасштабной войны НАТО с Россией, поскольку в Альянсе ожидают, что РФ может решиться на наступление до 2029 года.