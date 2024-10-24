Призывали Путина "разобраться с Украиной": в Польше будут судить фермера с дочерью за восхваление войны

На скамье подсудимых оказались польский фермер и его дочь, во время акции протеста прицепившие на свой трактор флаг СССР и пропагандистский плакат.

Прокуратура польского города Гливице направила в суд обвинительное заключение в отношении двух граждан Польши – Петра Г. и его дочери Агаты Г. – которых обвиняют в восхвалении войны, публичной пропаганде коммунистической идеологии и демонстрации ее символики.

Об этом пишет TVN24.

По данным следствия, фигуранты дела в феврале 2024 года участвовали в протесте фермеров в Гожичках Силезского воеводства, во время которого разместили на своем тракторе флаг СССР и большой баннер с призывом к Владимиру Путину "разобраться" с Украиной, Брюсселем и польским правительством.

По словам пресс-секретаря районной прокуратуры Гливице Карины Спрусь, Петр и Агата сначала отрицали обвинения и настаивали, что намеревались "привлечь внимание к текущим проблемам сельского хозяйства" в Польше. Но, в конце концов, они все же признали свою вину и подали заявления о "добровольном подчинении наказанию, согласованному с прокурором".

Подсудимые фермер и его дочь понесут ответственность за публичное восхваление агрессивной войны против Украины, что по польским законам наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а также за публичную пропаганду коммунизма или другой тоталитарной идеологии. По второму обвинению им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, двое россиян в Европе вербовали наемников в ППК "Вагнер". Судебный процесс над ними начался в польском городе Кракове. За совершенные преступления россиянам грозит до 10 лет лишения свободы.

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