Пробил лед и лежит на дне: очевидцы рассказали о разбившемся в России МиГ-31

Ракетоноситель МиГ-31 упал в озеро в Мурманской области.

В среду, 26 апреля, в России разбился носитель ракет "Кинжал", которыми оккупанты обстреливают Украину, МиГ-31. Он упал ко дну озера в Мурманской области.

Об этом написал военный журналист Александр Цаплиенко.

Российский ракетоноситель МиГ-31, вероятно, упал во время летных учений. Он сначала эффектно загорелся, а затем шлепнулся на озеро Имандра у поселка Риж-Губа Мурманской области.

"По словам свидетелей "пробил лед и лежит на дне". Символично", — написал Цаплиенко.

Падение российских МиГ-31

В России 26 апреля разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет. Летчикам вроде бы удалось катапультироваться и выжить.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что МиГ-31, вероятно, упал из-за пожара двигателя. Он объяснил, что новейшему российскому самолету МиГ-31 28 лет, поскольку их производство прекратилось еще в 1994 году. Также постепенно была свернута и сборка двигателей Д-30Ф6, которые используются на подобных самолетах.

Добавим, что это не первый случай, когда российский МиГ-31 внезапно разбился. 2 декабря 2022 г. в Приморском крае России разбился еще один истребитель МиГ-31.

25 декабря 2022 года на белорусском аэродроме "Мачулищи" загорелся один из истребителей МиГ-31К военно-космических сил РФ. Это могло произойти из-за неисправного двигателя.