Пробивает стены ударной волной: в США показали новую летальную гранату

M111

Армия США представила новую ручную гранату, поражающую цели не обломками, а мощной ударной волной. Речь идет о модели M111 — первой подобной разработке, принятой на вооружение со времен войны во Вьетнаме.

Детали рассказывает издание CNN.

Новый боеприпас предназначен в первую очередь для боев в городской застройке и зачистке помещений. Его ключевая особенность – отсутствие обломков: граната имеет пластиковый корпус, который при взрыве фактически исчезает, а поражение происходит за счет избыточного давления.

По данным американских военных, такая технология позволяет эффективно уничтожать противника даже за укрытиями — мебелью или внутренними стенами, которые обычно не пробиваются обломками.

В то же время это снижает риск случайных потерь среди гражданских или собственных военных, что критически важно во время боев в помещениях.

"Граната позволяет быстро зачистить пространство, не оставляя врагу возможностей для укрытия, и в то же время повышает безопасность своих сил", - отметил представитель армии США.

В войске объясняют, что ударная волна оказывает резкое влияние на организм: может повреждать легкие, мозг и другие органы даже без прямого контакта с обломками.

Разработка M111 базируется на опыте боевых действий на Ближнем Востоке, где традиционные осколочные гранаты не всегда эффективны в плотной застройке и создавали риск для союзных сил.

В то же время классические гранаты, в частности M67, останутся на вооружении — их и дальше будут использовать на открытой местности, где обломки обеспечивают максимальный впечатляющий эффект.

Эксперты отмечают, что современная война все больше переходит к высокотехнологичным решениям — от лазерного оружия до новых типов боеприпасов, минимизирующих побочные потери и повышающие эффективность в сложных условиях.