Проблема не в самой чуме: из-за инцидента в Сибири Запад упомянул о секретных биопрограммах РФ

Вспышка болезни (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Вспышка чумы в России и смерть сотрудницы противочумного института, после которой около 200 человек отправили на карантин, сами по себе не являются главной причиной беспокойства на Западе. Значительно больше вопросов вызывает закрытость России и ее история секретных программ по созданию биологического оружия.

Об этом пишет The Telegraph.

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Информации о том, что произошло в Сибирском научно-исследовательском противочумном институте, до сих пор мало. На этом фоне госсекретарь США Марк Рубио призвал Москву к большей прозрачности.

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"Я думаю, что Россия, безусловно, обязана делиться с миром большим количеством информации", — заявил Рубио, добавив, что Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией.

Саму чуму издание не называет большой угрозой. Сегодня заболевание лечится антибиотиками и распространяется гораздо медленнее, чем ряд других инфекций.

Гораздо более серьезный вопрос — что может сохраняться и исследоваться в закрытых российских лабораториях.

Что известно о биологической программе России

Американский эксперт по биобезопасности Ашиш Джа, координировавший борьбу с COVID-19 в администрации Джо Байдена, отметил, что сибирский институт официально гражданский.

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В то же время он напомнил об оценках американских спецслужб по российским военным биологическим программам.

«Хорошо известно, что у России есть активная военная программа биологического оружия, и наши разведывательные службы публично заявляли, что эта программа существенно расширилась в последние годы», — сказал Джа.

Масштабы советской программы биологического оружия стали известны лишь в конце 1980-х, после бегства на Запад нескольких ученых.

Один из них, Владимир Пасечник, выехавший в Великобританию в 1989 году, рассказывал о работах над аэрозольной формой возбудителя чумы и возможностью ее применения с помощью ракет.

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По данным американской Ассоциации по контролю над вооружениями, советская наступательная программа охватывала исследование ряда опасных патогенов – чумы, сибирской язвы, оспы, туляремии, лихорадки Марбург и других.

США обвиняли РФ в сокрытии программы

Россия является участником Конвенции о биологическом оружии. После распада СССР Борис Ельцин заявлял о прекращении советской наступательной программы.

Однако в отчете Государственного департамента США за 2024 г. утверждалось, что Россия сохранила «высокоэффективную государственную программу биологического оружия», способную производить и применять соответствующие агенты для военных целей.

Вашингтон также обвинял Москву в многолетнем сокрытии информации о бывшей советской программе. В Госдепе обращали внимание, что ключевые объекты, связанные с ней, остаются закрытыми для внешнего контроля даже спустя десятилетия после распада СССР.

Именно поэтому нынешний инцидент в Сибири привлек такое внимание. Вопрос заключается не только в возможной утечке возбудителя чумы, но и в том, насколько прозрачно Россия работает с потенциально опасными патогенами.

Опыт применения токсических веществ усиливает опасения

Отдельно The Telegraph напоминает о предварительных случаях применения Россией или связанными с ней лицами опасных веществ против оппонентов.

В 2018 году в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь Юлию. Они выжили, однако позже контакта с тем же веществом погибла британка Дон Стерджесс.

Европейский Союз также обвинял российские власти в использовании «Новичка» во время отравления Алексея Навального.

Бывший командир британского подразделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что подобное оружие чревато не только физическими последствиями.

«Она обладает удивительной способностью сеять страх и панику. Психологический эффект почти сильнее физического», — отметил он.

Главный вопрос после инцидента в Сибири — не столько сама чума, сколько происходящее внутри закрытой российской системы работы с опасными патогенами и насколько мир может контролировать эти процессы.

Может ли чума из РФ распространиться в Украине

На фоне сообщений о возможной вспышке инфекции в Иркутской области украинцы начали интересоваться, может ли чума из России добраться до Украины. Эпидемиологиня Наталья Виноград объяснила, что из-за активных миграционных процессов во время войны полностью исключить занесение инфекций из-за границы сложно.

«Во время войны у нас миграционные процессы так выросли — внутренняя миграция, внешняя миграция, маятниковая миграция. Очень тяжело это отслеживать», – сказала она.

По словам эксперта, легочная форма чумы имеет инкубационный период около одного-двух дней. В настоящее время зараженный человек может еще не иметь симптомов, пересечь границу, а признаки болезни появятся уже позже.

Виноград подчеркнула, что такой механизм характерен не только для чумы, но и других инфекционных заболеваний. Именно поэтому активная международная мобильность остается одним из факторов, учитывающих при оценке риска распространения инфекций.

В то же время информация из России о вспышке чумы остается противоречивой. 3 октября чиновники в Байкальске призвали жителей не ехать в соседний Шелехов из-за сообщения о чуме, но впоследствии это сообщение удалили. Российский телеканал REN TV также убрал несколько публикаций, в которых упоминалось заболевание.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сначала сообщил, что женщина умерла от чумы, а позже изменил формулировку, отметив лишь, что она могла умереть от этого заболевания.

Впоследствии федеральные власти РФ озвучили другую версию - пневмонию неизвестной этиологии. Таким образом, в течение нескольких дней версии причин смерти изменялись от прямого упоминания о чуме до предположения о ней, а затем до пневмонии неустановленного происхождения.

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