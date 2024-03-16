"Проблема никуда не исчезнет": российские пропагандисты предлагают владельцам НПЗ самостоятельно защитить их ПВО

Удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ становятся все более частыми. Поэтому российские Z-пропагандисты предлагают их владельцам самостоятельно установить над объектами ПВО.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российские Z-пропагандисты предлагают владельцам НПЗ в России самостоятельно установить над объектами ПВО

В частности, речь идет о защите с помощью аэростатов с натянутыми сетями.

Российские Z-пропагандисты предлагают владельцам НПЗ в России самостоятельно установить над объектами ПВО

Атак на НПЗ по всей России не прекратятся

Как пишет российский пропагандистский телеграм-канал "Воевода Вещает", в основном контрольный пакет акций НПЗ принадлежат государству, однако во многом они частны. Конечно, они принадлежат очень не бедным людям, с хорошим административным ресурсом. Сегодня Минобороны, отмечается в сообщении, физически не сможет поставить возле каждого НПЗ или хранилища "Панцирь"/"Тор", мол, они очень нужны на фронте.

Российские Z-пропагандисты предлагают владельцам НПЗ в России самостоятельно установить над объектами ПВО

"А вот люди, владельцы этого горящего бензина/дизеля/кероса/нефти, имея серьезные финансовые ресурсы, могли бы давно обратить внимание на базы хранения с огромным количеством "Шилок" и "Тунгусок". Договорится и оплатить их капитальный ремонт. Да-да, из своего большого кармана "Решить вопрос с расчетами. Будут ли это военные, или представители разных ПИК. Судя по очередным кадрам из Рязани, 2 "Шилки" а 2 мужчин с ПЗРК, полностью бы обезопасили НПЗ", — резюмировал пропагандист.

Напомним, атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы оказали значительное влияние на экспорт бензина.

Читайте также: