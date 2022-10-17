"Проблема одна — как за бутылкой сбегать": мобилизованных россиян косит пьянство

В РФ, а именно, в Забайкальском крае, мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из-за проблем с алкоголем.

Об этом сообщают РосСМИ, со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Забайкалья Андрея Гурулева.

По его словам, мобилизованные, имеющие проблему с алкоголем, принудительно лечить не будут.

"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать", — сказал он.

Мобилизация в России: что известно

В Москве завершилась "частичная" мобилизация мужчин на войну против Украины.

Российский президент Владимир Путин 21 сентябряобъявил о "долевой" мобилизации в России. РФ планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

14 октября глава Кремля отчитался уже о 222 тысячах мобилизованных лиц.

Как известно, российские мобилизованные военные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

По словам военного эксперта Олега Жданова, в некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за организационных проблем и трудностей с распределением мобилизованных. "Вот когда они "распихивают" этих, тогда пойдет следующая волна мобилизации", — сказал эксперт.

А пока заявление Путина об окончании мобилизации через две недели призвано успокоить российское население, считает эксперт.

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