Проблемы России больше, чем у Украины: эксперт объяснил, почему США "спасают" Кремль

Положение Украины на фронте остается сложным, однако внутренние проблемы Российской Федерации могут быть гораздо глубже.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью «Украинскому радио».

Он убеждает, что активность США в определенных вопросах свидетельствует о попытке предотвратить тотальный хаос внутри страны-агрессорки.

В России страх перед новым «Пригожиным»

По словам эксперта, западные партнеры, в том числе США, опасаются сценария, из-за которого российская государственность начнет разрушаться слишком быстро.

«Мы говорим, что мы в очень сложном положении. У нас очень много проблем — в армии СЗЧ, проблемы с мобилизацией. Но если американцы так включились в спасение России, то это означает, что у России проблемы не меньше, а то и больше», — отметил Жмайло.

Он добавил, что Вашингтон боится появления условного «нового Пригожина», который на фоне обрушения фронта может погрузить ядерное государство в неконтролируемый хаос.

Украина начала активно атаковать танкеры российского теневого флота, что уже вызвало неоднозначную реакцию среди международных партнеров.

Сложность заключается в том, что эти суда часто меняют названия и ходят под флагами стран Африки, например Сьерра-Леоне или Гамбии.

Жмайло подчеркнул, что в этой ситуации Украина действует как «загнанный зверь», вынужденный атаковать всеми доступными средствами. Подобные действия уже привели к обвалу 20% нефтегазового сектора России.

Экономические последствия ударов по энергетической инфраструктуре врага становятся все более ощутимыми для гражданского населения России:

По состоянию на сентябрь 2024 года простаивало около 40% мощностей из-за нарушения логистики.

РФ впервые вынуждена импортировать светлые нефтепродукты (бензин и дизель).

Закрыто около 360 частных заправок из-за дефицита горючего, которое теперь направляют преимущественно на государственные АЗК.

Эксперт резюмировал, что хотя кризис уже начинает добираться до российской армии, на фронте это пока не ощутимо из-за тактики «пехотных штурмов» оккупантов. Тем не менее, Украина планирует наращивать производство оружия для еще более массированных атак по территории врага.

Напомним, 28 ноября Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера «Кайрос» и «Вират», которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.