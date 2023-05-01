Проблемы в Африке являются частью плана Путина по созданию хаоса – The Sun

Российский диктатор продолжает свое пагубное влияние на Африку.

Вторжение России заставило миллионы людей покинуть свои дома и искать убежища в ЕС и соседних странах.

Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что поток беженцев может значительно наполниться жителями Судана, в частности из-за боевых действий, вспыхнувших там несколько недель назад.

В результате ООН вынуждена сокращать масштабы своей деятельности, что стало тяжелым ударом для страны, где треть 46-миллионного населения зависит от гуманитарной помощи.

Марк Алмонд, директор Института исследований кризисных ситуаций в Оксфорде Марк Алмонд прогнозирует, что проблемы в Африке являются частью плана Путина по созданию хаоса.

"Единственная страна, которая, похоже, не испытывает необходимости эвакуировать своих людей из Судана, — это Россия", — пишет издание.

В частности, российский диктатор продолжает свое пагубное влияние на Африку, отмечает The Sun.

"Российский ПВК "Вагнер" развернул тысячи оперативников в странах Африки и Ближнего Востока, включая Мали, Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Сирию. Официально эти российские солдаты помогают стабилизировать африканские страны, но их методы стабилизации уже были известны в Сирии, The Sun: они состоят в том, чтобы гнать миллионы беженцев в сторону Европы", — говорится в сообщении.

Ранее правительство Италии заявило, что за увеличением количества судов с мигрантами, пытающимися пересечь Средиземное море, стоит российский ППК "Вагнер", и что это часть гибридной войны Москвы против стран, поддерживающих Украину.

"Путин рассчитывает, что наша человечность заставит нас игнорировать потенциальные проблемы неконтролируемого прибытия. Путин рассматривает повторение этих кризисов с беженцами как способ взорвать нашу поддержку Украины", — заявлял Кроссетто.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что лидер Исламского государства Абу Хусейн аль-Курайши был "нейтрализован" во время точечного удара, проведенного турецкой разведкой.

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