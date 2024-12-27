Пробыл на должности менее двух недель: парламент Южной Кореи поддержал импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи принял законопроект об импичменте премьер-министра Хана Док Су, исполняющего обязанности президента.

Об этом сообщает Yonhap.

"Национальная ассамблея проголосовала в пятницу за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Дак Су менее чем через две недели после того, как он пришел на пост президента Юн Сук Йоля, которому был объявлен импичмент из-за неудачного введения военного положения", — говорится в сообщении.

Решение поддержали все 192 депутата, присутствовавших на заседании. Для импичмента нужно было заручиться поддержкой большинства в 300-местном парламенте.

Импичмент Хана инициировала оппозиционная Демократическая партия, контролирующая большинство в парламенте Южной Кореи. Это произошло после его отказа назначить судей в Конституционный суд и поддержку военного положения, объявленного президентом Юн Сок Йолем. Среди других причин депутаты отмечают отказ Хана обнародовать два законопроекта, направленных против президента Юна и первой леди.

Напомним, оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи заявила о намерении инициировать импичмент действующему президенту Хану Дак Су.

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