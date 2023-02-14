Пробыла под завалами 9 дней: украинские спасатели в Турции достали из-под дома женщину

Как сообщили в ГСЧС, это - первая спасенная жизнь в Турции украинской командой.
Украинские спасатели, работающие сейчас с миссией в Турции, на 9-й день после мощных землетрясений достали из-под завалов женщину.
Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук.
По его словам, это - первая спасенная жизнь в Турции украинской командой. Женщину достали в г. Антакья, которое больше всего пострадало от природной стихии.
"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину. Это произошло в секторе R в г. Антакья, где группа Сводного отряда ГСЧС выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых трудных направлений", — говорится в сообщении ГСЧС.
Землетрясения в Турции
По последним данным, озвученным турецким лидером Раджепом Эрдоганом, число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 35 418. Среди жертв, как сообщили в МИД, есть 5 украинцев, 7 считаются без вести пропавшими.
Землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения. В стране также объявили семидневный траур в связи с трагедией.
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