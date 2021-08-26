Процесс выявления истоков коронавируса остановился: в ВОЗ назвали причину

Многие фермы с дикими животными, которые могли быть важными для расследования, уже могли закрыть.

Процесс выявления причин пандемии коронавируса остановился.

Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения, — пишет Nature.

Расследование истоков COVID-19 находится в решающем моменте, ведь крайне важно отследить людей и животных с нужными образцами в Китае и за его пределами.

Они заявили, что данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухань, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории.

Из-за этого эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 – в Китае и вне его – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания – до декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей. Но специалисты подчеркнули важность фактора времени.

"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов", — предупредили в ВОЗ.

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Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже могли закрыть, а животных – умертвить.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

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